Unless your phone is on this list, it’ll stop working when AT&T shuts down its old network

The proliferation of 5G has begun, and in the coming years, every smartphone on the market will support the speedy technology standard. Unfortunately, there will be one major casualty in the wake of 5G as virtually every major carrier in the US prepares to phase out support for 3G. AT&T will seemingly be the first carrier to follow through with its plan — the company’s support site says the 3G network will be gone by February 2022.

AT&T goes on to explain that talk and data services won’t work on phones, tablets, and smartwatches that don’t support at least 4G LTE and HD Voice. Thankfully, AT&T has published a comprehensive list of every phone that will still be compatible with its network after next February. You can click on that link to see the PDF, but we’ve also shared every phone on the list below.

Apple

iPhone 6 and newer

Samsung

Galaxy A71 5G (A716U, A716U1)

Galaxy A52 5G (A526U, A526U1)

Galaxy A51 5G (A516U, A516U1, A516UP)

Galaxy A51 (A515U, A515U1)

Galaxy A50 (A505U1, A505A)

Galaxy A42 5G (A426U1)

Galaxy A32 5G SE (A326U, A326U1/DS)

Galaxy A21 SE (A215U1)

Galaxy A12 SE (A125U, A125U1/DS)

Galaxy A11 (A115A, A115AZ, A115AP, A115U1)

Galaxy A10e (A102U, A102UC, A102U1)

Galaxy A6 (A600A, A600AZ)

Galaxy A02 (A025A, A025U1/DS)

Galaxy A01 (A015A, SMA015U1)

Galaxy Express Prime 3 (J337A)

Galaxy Express Prime 2/J3 (J327A)

Galaxy Express Prime/J3 (J320A)

Galaxy Express 3 (J120A)

Galaxy J7 (J727A, J737A)

Galaxy J2 Dash (J260A)

Galaxy J2 Pure (J260AZ)

Galaxy Note20 5G (N981U, N981U1)

Galaxy Note20 Ultra 5G (N986U, N986U1)

Galaxy Note10 (N970U, N970U1)

Galaxy Note10+ (N975U, N975U1)

Galaxy Note10+ 5G (N976U)

Galaxy Note9 (N960U, N960U1)

Galaxy Note8 (N950U)

Galaxy Note5 (N920A)

Galaxy Note4 (N910A)

Galaxy Note Edge (N915A)

Galaxy S21 5G (G991U, G991U1)

Galaxy S21+ 5G (G996U, G996U1)

Galaxy S21 Ultra 5G (G998U, G998U1)

Galaxy S20 5G (G981U, G981U1)

Galaxy S20+ 5G (G986U, G986U1)

Galaxy S20 Ultra 5G (G988U, G988U1)

Galaxy S20 FE (G781U, G781U1, G781UC)

Galaxy S10 (G973U, G973UC, G973U1)

Galaxy S10+ (G975U, G975U1)

Galaxy S10 5G (G977U)

Galaxy S10e (G970U, G970U1)

Galaxy S10 Lite (G770U1)

Galaxy S9 (G960U, G960U1)

Galaxy S9+ (G965U, G964U1)

Galaxy S8 (G950U)

Galaxy S8 Active (G892A)

Galaxy S8+ (G955U)

Galaxy S7 Edge (G935A)

Galaxy S7 (G930A)

Galaxy S7 Active (G891A)

Galaxy S6 Edge Plus (G928A)

Galaxy S6 Edge (G925A)

Galaxy S6 (G920A)

Galaxy S6 Active (G890A)

Galaxy S5 (G900A)

Galaxy S5 Active (G870A)

Galaxy S5 Mini (G800A)

Galaxy S4 Mini (i257)

Galaxy XCover FieldPro (G889A)

Galaxy XCover Pro (G715U1, G715A)

Galaxy Z Flip 5G (F707U, F707U1)

Galaxy Z Flip (F700U/DS, F700U1)

Galaxy Z Fold2 5G (F916U, F916U1)

Galaxy Z Fold (F900U, F900U1)

LG

Arena 2/Neon Plus (LM-X320APM/AM8)

Escape Plus (X320CM)

Escape2 (H443)

Classic Flip (L125DL)

Fortune 3 (LMK300AMC)

G8X (LM-G850QM)

G8X ThinQ (LM-G850UM)

G8 ThinQ (LM-G820UM, LM-G820QM)

G7 (G710ULM)

G7 ThinQ (LM-G710ULM)

G6 (H871S, H871)

G5 (H820)

G4 (H810)

G3 (D850)

G3 Vigor (D725)

G Flex 2 (H950)

G Vista 2 (H740)

G Vista (D631)

Harmony 4 (LM-K400AM)

Harmony 3 (X420CM)

Journey (L322DL)

K92 5G (LM-K920AM)

K40 (LM-X420AS, LM-X420QN)

K30 (LM-X320QMG)

K20 (M255)

K10 (K425)

K51 (LM-K500QM)

Phoenix 5 (LM-K300AM)

Phoenix Plus (LM-X410AS)

Phoenix 4 (LM-X210APM)

Phoenix 3 (M150)

Phoenix 2 (K371)

Premier Pro LTE (LML414DL, LML413DL)

Premier Pro Plus (L455D)

Prime 2 (LM-X320AA)

Q70 (LM-Q620QM)

Rebel 4 (LML211BL)

Reflect (L555DL )

Risio 4 (LM-K300CMR)

Solo LTE (L423DL)

Stylo 6 (LMQ730AM)

Stylo 5 (LM-Q720CS, L722D, LM-Q720QM)

Stylo 5+ (LM-Q720AM)

Stylo 4 (LML713DL, LM-Q710ULM)

Stylo 4+ (LM-Q710WA)

Velvet (LM-G900UM)

V60 ThinQ (LM-V600AM)

V40 ThinQ (LM-V405UA)

V35 (LM-V350ULM)

V35 ThinQ (LM-V350AWM)

V30 (H931)

V20 (H910)

V10 (H900)

Wing (F100VM)

Xpression Plus 3 (LM-K400AKR)

Xpression Plus 2 (LM-X420AS8)

X Venture (H700)

Motorola

One Fusion+ (XT2067-2)

One Action (XT2013-4)

E (XT2052-1)

E6 (XT2005-5)

e5 Cruise (XT1921-2)

E5 Play (XT1921-2A, XT1921-2)

e5 Supra (XT1924-6)

E6 (XT2005-5)

Edge (XT2063-2)

Edge 5G (XT2063-2)

G 5G (XT2113-3)

G Play (XT2093-4, XT2093-7)

G Fast (XT2045-3, XT2045-3 )

G Power (XT2041-4, XT2117-4, XT2117-1)

G Stylus (XT2043-4, XT2115-1)

G Pro (XT2043-8)

G9 Play (XT2083-1)

G9 Power (XT2091-4)

G7 (XT1962-1)

G7 Play (XT1952-4, XT1952-5)

G7 Plus (XT1965-T)

G7 Power (XT1955-5)

G7 Supra (XT1955-5)

g6 Forge (XT1922)

g6 Play (XT1922-9)

G Play 2021 (XT2093DL)

G Power 2021 (XT2117-2)

One 5G Ace (XT2113-2, XT2113-5)

One 5G (XT2075-2, XT2075-5)

Razr 5G (XT2071-3)

Razr ((XT2071-2)

Z4 (XT1980-3)

Z2 Force Edition (XT1789)

Google

Pixel 5 (GD1YQ)

Pixel 4a 5G (G025E)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2XL

Pixel 2

Alcatel

A3X (A600DL)

A3 (A509DL)

A1X (A508DL)

A1 (A507DL)

AXEL (5004R)

Go Flip 3 (A406DL)

idealXTRA (5059R)

idealXCITE/ CameoX (5044R)

IDEAL (4060A)

INSIGHT (5005RC)

OneTouch Allura (5056O)

ONYX (5008R)

QUICKFLIP™ (4044C)

SMARTFLIP (4052R, 4052C)

TETRA (5041C, 5041CC)

T1 Lite (T770B)

T1 Pro (T799B)

TCL 10 SE (T766S)

TCL 10 Pro (T799B)

TCL 10L (T770B)

TCL 20S (T7730)

VOLTA (5002R)

AsusTek

ROG 3 (ASUS_I003D)

ROG 5 (ASUS_I005D, ASUS_I005DA, ASUS_I005DC)

AT&T

AXIA (QS5509A)

Calypso (318AA)

Cingular Flip IV

Cingular Flip 2 (4044O)

Cingular Flip (Q28A)

Fusion Z (V340U)

Maestro Plus (V350U)

Maestro (U202AA, V340U)

Motivate (V341U)

Radiant Core (U304AA)

Radiant Max (U705AA)

BlackBerry

KEYone (BBB100-1)

Priv (STV100-1)

Cricket

Icon (U304AAC)

Influence (V350C)

Vision (QS5509AC)

Wave (FTU18A00QW)

Essential

PH 1

HTC

Desire 626 (0PM9120)

Desire EYE (0PFH100)

One A9 (2PQ9120)

One M8 (0P6B120)

One M9 (0PJA110)

Huawei

Ascend XT2 (H1711)

Ascend XT (H1711)

Kyocera

DuraForce Pro 2 (E6920)

DuraForce Pro (E6820)

DuraForce (E6560)

DuraForce XD (E6790)

Dura XE (E4710)

Dura XR (E4830)

Microsoft

Lumia 950

Lumia 640 XL

Surface Duo (1930)

Nokia

3.1.A (TA1140)

3.1.C (TA1141)

3.1 Plus (TA1124)

C2 Tennen (TA1226)

C2 Tava (TA1218)

C5 Endi (TA1222)

Lumia 830

6300 4G (TA-1324)

OnePlus

Nord N10 (BE2026)

Nord N100 (BE2011, BE2013, BE2029)

9 5G (LE2115)

9 Pro 5G (LE2125)

8 5G (IN2010, IN2015)

8 5G UW (IN2019)

8 (IN2011, IN2013, IN 2017)

8T (KB2000, KB2001, KB2005)

8 Pro (IN2021, IN2023, IN2025)

7T (HD1905)

7 Pro (GM1917)

6T (A6013)

Pepperl+Fuchs

Smart Ex-02 ROW

Punkt

MP 02

RED

Hydrogen One (H1A1000/H1T1000)

Sonim

XP8 (XP8800)

XP7 (XP7700)

XP5s (XP5800)

XP3 (XP3800)

Sony

Xperia 5 II (XQ-AS62)

Xperia1 II (XQ-AT51)

Xperia PRO (XQ-AQ62)

Teracube

2E (TR20072EQ)

ZTE

Avid 579 (Z5156CC)

Blade Spark (Z971)

Maven 2 (Z831)

Maven 3 (Z835)

Zmax 10 (Z6250CC)

If your phone is not on this exhaustive list, you should think about upgrading before next February. Otherwise, you won’t be able to connect to AT&T’s network to make calls or use data.

